Один человек пострадал при взрыве баллона в вирусологическом центре под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Хлопок с последующим возгоранием произошел в новосибирском вирусологическом центре "Вектор", который занимается разработкой вакцин и медицинских препаратов. Об этом сообщил ТАСС глава наукограда Кольцово под Новосибирском, где находится "Вектор", Николай Красников.

"При проведении плановых ремонтных работ в одном из помещений на "Векторе" при подготовке к лакокрасочных работам произошел хлопок с возгоранием на площади около 30 кв.м. Пострадал сотрудник подрядной строительной организации, который доставлен в больницу, ему оказана помощь и он переправлен в Новосибирский ожоговый центр с ожогами нижних конечностей", - сказал Красников.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирской областной клинической больницы, пострадавший находится в реанимации. "Пациент поступил недавно, находится в реанимации", - сообщили в пресс-службе.

Глава наукограда подчеркнул, что никакой биологической или какой-либо другой угрозы населению происшествие не несет.

Источник в экстренных службах уточнил ТАСС, что хлопок произошел в санитарном пропускнике, где шел ремонт, "биологически опасных веществ там не было". По данным собеседника агентства, в здании выбиты стекла, несущие конструкции не повреждены.

По данным сайта центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", он основан в 1974 году. Сейчас "Вектор" занимается разработкой средств диагностики и лечения инфекционных болезней и находится в ведении Роспотребнадзора. Специалисты центра, в частности разрабатывают вакцины против свиного гриппа, ВИЧ-инфекции и лихорадки Эбола.

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