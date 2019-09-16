В Тверской области 15-летний подросток арестован за убийство

ТАСС, 16 сентября. Подросток, избивший до смерти своего сверстника в Осташкове, арестован, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Тверской области.

"Подозреваемый задержан. Суд удовлетворил ходатайство следователя СКР и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Конфликт между двумя подростками произошел 12 сентября на крыше заброшенного одноэтажного здания. Подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов кулаком и ногой по голове и телу. После чего юношу доставили в реанимацию Осташковской Центральной районной больницы, где он умер. Причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, уточнили в пресс-службе СУ СК по Тверской области.

В отношении 15-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего").