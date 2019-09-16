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В Северодвинске автомобиль сбил женщину с двумя детьми на переходе

Пострадавшие госпитализированы. У них возможны черепно-мозговые травмы

АРХАНГЕЛЬСК, 16 сентября. /ТАСС/. Водитель на автомобиле марки "Богдан" сбил в понедельник троих пешеходов, в том числе двух детей, на пешеходном переходе в Северодвинске Архангельской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Водитель за рулем автомобиля "Богдан", двигаясь со стороны Архангельска, на въезде в Северодвинск сбил женщину 1984 года рождения и двух несовершеннолетних 2008 и 2014 года рождения, которые переходили дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Все пешеходы получили телесные повреждения", - сказали в пресс-службе.

Женщина госпитализирована в Первую городскую больницу Архангельска, дети - в Архангельскую областную детскую больницу.

"У них ушибы и, возможно, черепно-мозговые травмы", - добавили в пресс-службе.

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