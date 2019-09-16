Пожар в новосибирском вирусологическом центре "Вектор" ликвидирован

ТАСС, 16 сентября. Пожар в новосибирском вирусологическом центре "Вектор", который занимается разработкой вакцин и медицинских препаратов локализован и ликвидирован, сообщил ТАСС мэр наукограда Кольцово Николай Красников.

"Пожар локализован и ликвидирован", - сказал он.

В понедельник стало известно, что хлопок с последующим возгоранием произошел на площади 30 кв. м, один человек пострадал, биологической угрозы нет.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной возгорания стал взрыв баллона с газом при вроведении ремонтных работ.

"Произошел взрыв баллона с газом при проведении ремонтных работ", - сказал собеседник агентства.

По данным сайта центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", он основан в 1974 году. Сейчас "Вектор" занимается разработкой средств диагностики и лечения инфекционных болезней и находится в ведении Роспотребнадзора. Специалисты центра, в частности, разрабатывают вакцины против свиного гриппа, ВИЧ-инфекции и лихорадки Эбола.