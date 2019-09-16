В Астраханской области пограничники пресекли незаконный вывоз в Казахстан черной икры

АСТРАХАНЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Пограничники пресекли контрабандный вывоз около 44 кг черной икры в Казахстан через пункт пропуска "Караузек" в Астраханской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области.

"В грузовом отсеке "ГАЗели" среди продуктов обнаружена морозильная камера, а в ней - несколько десятков полиэтиленовых пакетов с черной икрой. Деликатесный продукт изъят и передан на экспертизу. Специалисты установили, что это икра-сырец, изготовленная кустарным способом. По оценкам экспертов, 44 кг икры могло быть извлечено из 30 севрюг, находившихся в естественной среде обитания", - сказали в пресс-службе.

По факту незаконной добычи и оборота особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, возбуждено уголовное дело.