{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд арестовал главу ярославской торгово-промышленной палаты по подозрению в мошенничестве

Директор предприятия "Завод дорожных машин" Павел Кузнецов проведет под стражей два месяца

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Рыбинский городской суд арестовал президента торгово-промышленной палаты Ярославской области (ЯрТПП), директора предприятия "Завод дорожных машин" Павла Кузнецова, подозреваемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила консультант Рыбинского городского суда Елена Сдобнова.

"Кузнецову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, по 13 ноября включительно", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что Кузнецов подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").

ООО "Завод дорожных машин" занимается серийным производством дорожной уплотняющей техники, автогрейдеров, снегопогрузчиков, компакторов для полигонов ТБО и фронтальных погрузчиков. Предприятие находится в Рыбинске Ярославской области. На заводе работают более 150 человек.

Теги
РоссияЯрославская область
Трех мужчин приговорили к лишению свободы в Краснодаре за похищение невесты
Подсудимые получили сроки от 6 до 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима
Читать полностью