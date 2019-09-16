Суд арестовал главу ярославской торгово-промышленной палаты по подозрению в мошенничестве

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Рыбинский городской суд арестовал президента торгово-промышленной палаты Ярославской области (ЯрТПП), директора предприятия "Завод дорожных машин" Павла Кузнецова, подозреваемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила консультант Рыбинского городского суда Елена Сдобнова.

"Кузнецову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, по 13 ноября включительно", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что Кузнецов подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ ("Мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").

ООО "Завод дорожных машин" занимается серийным производством дорожной уплотняющей техники, автогрейдеров, снегопогрузчиков, компакторов для полигонов ТБО и фронтальных погрузчиков. Предприятие находится в Рыбинске Ярославской области. На заводе работают более 150 человек.