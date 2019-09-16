Следователи проводят проверку по факту возгорания в центре "Вектор" под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Новосибирские следователи проводят проверку по факту возгорания в научном центре вирусологии "Вектор" под Новосибирском, в котором пострадал один человек, сообщает следственное управление СК по Новосибирской области.

"Следственными органами СК России по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту произошедшего возгорания в научном центре вирусологии "Вектор" по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда")", - говорится в сообщении.

По данным сайта центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", он основан в 1974 году. "Вектор" занимается разработкой средств диагностики и лечения инфекционных болезней, находится в ведении Роспотребнадзора. Специалисты центра, в частности, разрабатывают вакцины против свиного гриппа, ВИЧ-инфекции и лихорадки Эбола. Предприятие является закрытым, режимным объектом.