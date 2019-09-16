В Ростовской области возбудили дело об экстремизме против координатора "Левого фронта"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сентября. /ТАСС/. Деятельность экстремистского сообщества "Союз народов солнца и народов полумесяца" пресекли в Ростовской области, в отношении руководителя сообщества, регионального координатора политического движения "Левый фронт" Сергея Шурыгина возбуждены уголовные дела. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

"УФСБ России по Ростовской области на территории города Таганрога выявлена и пресечена деятельность экстремистского сообщества "Союз Всемирного Освободительного Движения народное братство "АллатРа" ("Союз народов солнца и народов полумесяца"), созданного на идеологии зарубежного религиозного объединения Международное общественное движение "АллатРа", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, основной целью сообщества является "борьба с евреями и представителями ортодоксальных иудейских религиозных объединений, в том числе силовым путем, для чего на базе движения создана боевая группа".

Как отметили в ФСБ, в отношении руководителя сообщества Сергея Шурыгина - бывшего сотрудника полиции, координатора политического движения "Левый фронт" в Ростовской области - возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 282.1 ("Организация экстремистского сообщества"), ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"), в отношении остальных участников - по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ ("Участие в экстремистском сообществе").