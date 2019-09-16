Житель КБР подозревается в пособничестве незаконному вооруженному формированию

НАЛЬЧИК, 16 сентября. /ТАСС/. Следователи в Кабардино-Балкарии (КБР) возбудили уголовное дело в отношения жителя Зольского района республики по подозрению в пособничестве незаконному вооруженному формированию. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления СК по республике.

"Следственным управлением СК РФ по КБР возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 УК РФ ("Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, в виде пособничества") в отношении жителя Зольского района КБР 1993 года рождения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый в период с 2011 по 2013 год, разделяя цели и задачи участников незаконного вооруженного формирования, действующего на территории КБР, передал находящемуся в федеральном розыске участнику бандгруппы денежные средства общей суммой 100 тыс. рублей.