В Татарстане сотрудников Минлесхоза подозревают в причастности к незаконной вырубке леса

КАЗАНЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Казанская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт незаконной рубки леса в Татарстане и установила, что к ней могут быть причастны должностные лица министерства лесного хозяйства республики. Об этом в понедельник сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Казанская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки исполнения лесного законодательства выявила факт незаконной рубки лесных насаждений на территории особо защитного лесного участка Большеполянского участкового лесничества в Алексеевском муниципальном районе Республики Татарстан", - говорится в сообщении.

Должностные лица Минлесхоза республики, зная об особом статусе земли и законодательном запрете на осуществление на ней рубок, заключили договор купли-продажи насаждений на территории более 2 га с учреждением, которое на момент проверки уже вырубило не менее 200 сосен на площади 1,2 га.

Ущерб государственному лесному фонду оценивается в сумму около 3 млн рублей. По материалам проверки следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").