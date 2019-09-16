Суд в Воронеже приговорил двоих полицейских к реальным срокам за пытки студентов

ТАСС, 16 сентября. Коминтерновский районный суд Воронежа вынес приговор двум сотрудникам полиции за пытки студентов, один из полицейских получил три года колонии, второй - три года и два месяца колонии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного суда.

"Суд приговорил Сергея Косьяненько к трем годам и двум месяцам колонии общего режима, и Олега Соколовского - к трем годам колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.

Косьяненко и Соколовский обвинялись в совершении преступления по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

В мае 2018 года на YouTube появилась видеозапись, на которой два студента заявляют, что в отделе полиции №4 в Коминтерновском районе Воронежа, куда их пригласили как свидетелей, у них забрали паспорта, били и надевали на голову пакеты с нашатырным спиртом, требуя признаться в краже дорогого телефона. Студенты обратились в региональное управление Следственного комитета с заявлениями о неправомерных действиях полицейских, следователи начали проверку.

Как ранее сообщал адвокат студентов Максима Гребенюка и Сергея Троянского Сергей Локтев, молодые люди находились в отделе полиции с 10:00 до 16:20 мск 26 мая 2018 года.