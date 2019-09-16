Суд на Кубани вынес приговор обвиняемым в хищении 303 млн рублей при строительстве дома

КРАСНОДАР, 16 сентября. /ТАСС/. Две женщины, которых обвиняли в хищении 303 млн рублей при строительстве жилого дома в Краснодаре, получили сроки в колонии общего режима, сообщается в понедельник на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Горовой и Заики. Горовой назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Заике - в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, их осудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере").

С 2013 по 2016 год Людмила Горовая являлась учредителем "Краснодарского риэлтерского центра", а Людмила Заика - гендиректором. Они, используя служебное положение, похитили 303 млн рублей, принадлежащие 54 гражданам. Деньги должны были быть направлены на строительство многоквартирного жилого дома.