Суд арестовал хоккеиста Мусатова по обвинению в крупном мошенничестве с криптовалютой

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Кузьминский суд Москвы в понедельник заключил под стражу на месяц хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на $800 тысяч, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Мусатову меры пресечения в виде содержания под стражей до 15 октября", - огласила постановление судья.

Мусатов в суде назвал свое уголовное преследование результатом оговора. "Готов представить следствию все факты своей невиновности", - сказал обвиняемый.

Защита просила освободить Мусатова под домашний арест. В свою очередь следователь в суде сообщила, что только содержание Мусатова в СИЗО не позволит ему скрыться.

Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Дело Мусатова

Мусатов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, он совершил преступление в начале 2018 года. По версии следствия, действуя в составе организованной группы, "во исполнение преступного умысла" он встретился в центре Москвы с занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка предпринимателем "с целью обсуждения дальнейшего сотрудничества, совершения сделок с криптовалютой биткоин и инвестициями". "Мусатов в ходе телефонного общения с Абеляном В. М., вводя последнего в заблуждение, договорился о продаже криптовалюты общей стоимостью $800 тысяч (на 19 февраля 2018 года эта сумма эквивалентна 45,3 млн рублей), при этом убедив Абеляна в осуществлении сделки", - говорится в материалах дела.

По словам адвоката обвиняемого Александра Карабанова, вину в инкриминируемом преступлении Мусатов не признает.

Игорь Мусатов является воспитанником хоккейной школы московского "Спартака". Выступал за несколько клубов из России и Словакии, в том числе "Спартак", "Ак Барс", "Локомотив", "Салават Юлаев", "Авангард". Его последним клубом был словацкий "Слован" в сезоне 2016-2017, выступавший в Континентальной хоккейной лиге. В составе молодежной сборной России становился серебряным призером чемпионата мира - 2007.