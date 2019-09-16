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В Подмосковье задержали подозреваемых в похищении человека и вымогательстве

Злоумышленники похитили мужчину в селе Жаворонки Одинцовского района

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Следователи задержали четверых подозреваемых в похищении человека с требованием 500 тыс. рублей выкупа. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"Вечером 14 сентября неизвестные возле одного из домов в селе Жаворонки Одинцовского района, угрожая ножом и применяя насилие, посадили 30-летнего потерпевшего в багажное отделение автомобиля, после чего переместили его в лесной массив в Москве, где требовали от него за освобождение 500 тыс. рублей", - сказали в ГСУ.

15 сентября полицейские при патрулировании обнаружили подозрительный автомобиль, в котором находился потерпевший со связанными скотчем руками и маской на голове. Рядом находилась вторая машина с четырьмя мужчинами. "Подозреваемые были задержаны, а похищенный мужчина освобожден. Злоумышленниками оказались мужчины в возрасте от 26 до 37 лет", - пояснили в ГСУ.

Некоторые из задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

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