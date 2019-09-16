Экс-замглавы кадастровой палаты Ленобласти осудили на 3,5 года за мошенничество

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Петроградский районный суд Петербурга признал виновным в мошенничестве бывшего замглавы кадастровой палаты Ленинградской области Сергея Храмова. Как сообщается в понедельник в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга Храмов приговорен к 3,5 годам колонии общего режима.

"Петроградский районный суд огласил приговор в отношении Сергея Храмова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере", 3 эпизода). Храмов вину признал, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что Храмов вместе с четырьмя соучастниками (в отношении двух суд уже вынес приговоры в виде условных сроков) в 2016 году решили незаконным образом получить права на земельные участки во Всеволожском районе Ленинградской области, для этого была создана преступная группа. Согласно их плану, по подложным документам проводилось межевание земель сельскохозяйственного назначения, затем участки оформлялись в собственность. Общий ущерб составил 216,3 млн рублей.