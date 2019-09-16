Генпрокуратура поручила пересмотреть решение об аресте двух врачей в Нижегородской области

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура России поручила пересмотреть решение об аресте двух врачей в Нижегородской области, обвиняемых в хищении средств у пациентов. Об этом сообщили журналистам в надзорном ведомстве.

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации были изучены материалы, послужившие основанием для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу двум врачам, обвиняемым в хищении денежных средств пациентов под предлогом необходимости приобретения медицинского оборудования. По результатам изучения по поручению Генпрокуратуры прокурором Нижегородской области внесено апелляционное представление, в котором поставлен вопрос об изменении медикам меры пресечения", - сообщили в надзорном ведомстве. Рассмотрение апелляции находится на контроле в Генпрокуратуре.

Ранее СМИ сообщили, что суд арестовал вице-президента Ассоциации флебологов России, главного врача балахнинской центральной районной больницы (Нижегородская область) Максима Кудыкина и хирурга больницы скорой медицинской помощи Дзержинска Андрея Васягина. По версии следствия, они похитили деньги у пациента под предлогом покупки медоборудования. Это касается периода в 2015-2016 годов, когда один из фигурантов занимал должность заведующего отделом Приволжского федерального медицинского исследовательского центра. Как ранее сообщили в прокуратуре Нижегородской области, врач знал, что медоборудование для операции предоставляется безвозмездно в рамках программы обязательного медицинского страхования, но скрыл это от пациента. Второй фигурант - хирург больницы скорой медицинской помощи Дзержинска - был задержан по подозрению в причастности к преступлению. Нижегородский районный суд постановил заключить обвиняемых под стражу на два месяца.

По данным "Аргументов и Фактов", члены Ассоциации флебологов России написали обращение генпрокурору Юрию Чайке и президенту "Национальной медицинской палаты" Леониду Рошалю с просьбой изменить меру пресечения, считая ее избыточной. По данным Ассоциации, в 2015 году, спасая конечность пациента, врачи предложили ему приобрести стент для периферийных артерий у компании-поставщика. На тот момент больница не располагала стентами. Операция была проведена, но потом пациент написал жалобу. Врачей задержали четыре года спустя. Обращение набрало 6400 подписей.