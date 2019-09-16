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NBC: один человек погиб, семеро пострадали при взрыве в штате Мэн

По предварительным данным, взрыв был вызван утечкой газа

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Взрыв прогремел в понедельник в здании центра по уходу за инвалидами в Фармингтоне (штат Мэн), один человек погиб, семеро пострадали. Об этом сообщил телеканал NBC.

Как он отмечает, согласно предварительным данным властей, взрыв был вызван утечкой газа. В здании находились прибывшие по вызову сотрудники службы пожарной охраны города. При взрыве один из них погиб, четверо пострадали. В числе пострадавших также сотрудник данного центра и медик.

Начальник полиции города Джек Пек заявил, что здание центра было разрушено, несколько других домов повреждены. По его словам, в настоящее время все указывает на то, что речь идет о несчастном случае.

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