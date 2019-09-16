СМИ: не менее 12 человек получили ожоги во время пиротехнического шоу в Мексике

МЕХИКО, 16 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек получили травмы и ожоги во время пиротехнического шоу в городе Халапа в штате Веракрус на юго-востоке Мексики. Инцидент произошел во время празднования 209-й годовщины провозглашения независимости страны, сообщила в понедельник радиостанция Noticias MVS.

Несколько пиротехнических изделий, закупленных для шоу, сработали нештатно и взорвались не высоко в небе, а прямо над зрителями, собравшимися на городской площади. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. По данным Куитлауака Гарсии, губернатора региона, травмы получили шесть человек, их жизни ничего не угрожает.