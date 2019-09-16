Следовавший из Москвы в Тиват самолет компании Red Wings совершил аварийную посадку

БЕЛГРАД, 16 сентября. /ТАСС/. Лайнер А321 российской компании Red Wings совершил аварийную посадку в аэропорту черногорского города Тиват в 18:22 по местному времени (19:22 мск). Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе воздушной гавани.

По ее данным, во время посадки шасси лайнера начали дымиться, однако открытого пламени не было зафиксировано. "Наша пожарно-спасательная служба исключительно быстро охладила шасси и предотвратила повреждения самолета", - сообщил сотрудник пресс-службы. Никто из пассажиров не пострадал.

В то же время самолет не вернулся в Москву, а остался в Тивате по техническим причинам. Ожидается, что завтра его осмотрят специалисты. Пассажиров, которые должны были вылететь этим рейсом в Москву, разместили в гостиницах.