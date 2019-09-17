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Авария в системе электроснабжения обесточила четыре страны Центральной Америки

Без электричества остались Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор

МЕХИКО, 17 сентября. /ТАСС/. Четыре страны Центральной Америки - Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор - в понедельник оказались полностью или частично обесточены из-за аварии в системе электроснабжения. Об этом сообщила Национальная энергетическая компания Гондураса.

По ее данным, сбой в работе Системы центральноамериканской электроэнергетической интеграции был вызван аварией на территории Никарагуа. Более подробной информации обнародовано не было. К настоящему времени энергоснабжение региона восстановлено практически в полном объеме.

Теги
ГондурасГватемалаНикарагуаСальвадор
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