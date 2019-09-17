СМИ: в Торонто неизвестные открыли стрельбу из автомобиля

ОТТАВА, 17 сентября. /ТАСС/. Один человек получил ранения в результате стрельбы, которую устроили неизвестные на севере Торонто. Об этом в понедельник сообщил телеканал CP24.

Инцидент произошел около 19:00 по местному времени (02:00 мск вторника). Полиция разыскивает белый внедорожник, из которого на ходу стреляли подозреваемые. На месте происшествия в припаркованном автомобиле обнаружен пострадавший мужчина. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу.

Полиция в настоящее время также работает со свидетелями происшествия. Подробности пока не раскрываются.