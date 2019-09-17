В Индонезии два человека умерли из-за задымления вследствие лесных пожаров

СИНГАПУР, 17 сентября. /ТАСС/. Четырехмесячная девочка и пожилой мужчина умерли на индонезийском острове Суматра из-за сильного задымления, вызванного бушующими там, а также на Калимантане лесными пожарами. Об этом сообщила во вторник газета The Straits Times.

По данным врачей, в воскресенье родители доставили ребенка с острым респираторным заболеванием в одну из больниц города Палембанга (административный центр провинции Южная Суматра), где в течение нескольких часов девочка умерла. Одновременно спасатели в окрестностях города Паканбару (административный центр провинции Риау) обнаружили тело 59-летнего мужчины, который погиб от отравления дымом.

К настоящему моменту это первые данные о человеческих жертвах, причиной появления которых стало возгорание лесов. Между тем представители местных правозащитных организаций в понедельник сообщили о критическом состоянии нескольких беременных женщин, проживающих в отдаленной деревне в провинции Центральный Калимантан.

Индонезия занимает третье место в мире по площади тропических лесов. Установившаяся в этом году необычайно сухая погода способствует стремительному распространению огня: за семь месяцев площадь пожаров превысила 328 тыс. га, причем примерно треть из них приходится на торфяники, что значительно осложняет ситуацию. Одной из главных причин возгораний является бесконтрольная деятельность крестьян и мелких предприятий, работники которых умышленно поджигают леса для освобождения новых территорий. Полиция уже задержала более 180 человек по подозрению в поджогах, приостановлена деятельность свыше 30 местных и зарубежных предприятий.

Задымление стремительно распространяется на соседние государства. Так, во многих районах Малайзии уровень загрязнения воздуха уже больше недели превышает предельно допустимые нормы, в сотнях школ отменены занятия. В минувшие выходные дни в Сингапуре экологический индекс впервые за три года достиг опасных отметок.