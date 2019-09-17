Обвиняемому в убийстве 12-летней школьнице в Чите грозит пожизненное лишение свободы

ЧИТА, 17 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Забайкальского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу мужчины, обвиняемого в убийстве 12-летней школьницы, тело которой обнаружили в октябре 2018 года на автостоянке в Чите. Ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщил во вторник журналистам старший помощник прокурора края Евгений Синельников.

"Обвинительное заключение [утверждено] по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого работника читинской автостоянки, находящегося в настоящее время под стражей. Он обвиняется в совершении ряда преступлений, в том числе, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, совершенное также при иных отягчающих обстоятельствах"). В случае признания виновным, мужчине грозит максимально возможное наказание в виде пожизненного лишения свободы", - сказал Синельников.

По его словам, уголовное дело направлено для рассмотрения в Забайкальский краевой суд. "Проведены многочисленные экспертизы, включая комплексную стационарную психолого-психиатрическую экспертизу обвиняемого в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, которая подтвердила возможность привлечения его к уголовной ответственности", - добавил представитель надзорного ведомства.

Утром 19 октября 2018 года девочка ушла из дома и пропала по дороге в школу. В течение четырех дней ее искали более тысячи сотрудников полиции, волонтеров и неравнодушных граждан. 23 октября стало известно о задержании 45-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве ребенка. Тело погибшей нашли на территории автостоянки, где жил и работал задержанный.

Ингодинский районный суд 24 октября заключил обвиняемого под стражу. Ему было предъявлено обвинение в убийстве ребенка, сопряженном с изнасилованием. В ходе обыска места жительства мужчины найдены предметы, указывающие на его причастность к убийству, свою вину он не признает. По данным следствия, обвиняемый ранее был трижды судим за изнасилования.