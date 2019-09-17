От паводковых вод в Хабаровском крае за сутки освободилось более 70 жилых домов

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Более 70 жилых домов освободились от паводковых вод в Хабаровском крае за минувшие сутки. По состоянию на утро вторника в регионе в зоне подтопления находятся 597 домов, сутками ранее было зафиксировано 670, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

"На территории Хабаровского края в зоне паводка находятся 10 муниципальных образований с частичным подтоплением территорий в 90 населенных пунктах. В 62 из них отмечается подтопление 597 частных жилых домов и более 1700 приусадебных участков. Кроме того, фиксируются переливы воды на 120 участках межпоселковых дорог и дорог внутри населенных пунктов. Также в зоне подтопления находятся более 2200 дачных участков", - говорится в сообщении.

Жилые дома подтоплены в Хабаровском, Нанайском, Амурском, Комсомольском, Николаевском районах. В пунктах временного размещения проживает 41 человек, в том числе 11 детей. "В Хабаровске все жилые дома освободились от воды, остаются подтоплены дачные участки на островной территории города и дороги по улицам вблизи береговой черты", - уточняется в сообщении.

Уровень воды в Амуре у Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре продолжает снижаться. Там, где вода сошла, спасатели помогают местным жителям восстановить свои участки, привести в порядок дома. Всего для ликвидации последствий паводка привлечено около 700 человек и 135 единиц различной техники.

Как сообщается на сайте хабаровского правительства, в настоящее время гребень амурского паводка проходит село Богородское в Ульчском районе. "Амурский паводок, миновав Комсомольск-на-Амуре, продолжил свое движение вниз по реке. Сейчас основная волна проходит село Богородское в Ульчском районе. Уровень воды у населенного пункта поднялся до критической отметки в 588 см, при том, что опасные явления на этом участке начинаются с 500 см", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что подтопленных жилых домов в Богородском пока нет, село расположено на возвышенности. Через два-три дня паводок достигнет Николаевского района, где местные власти заранее начали отсыпать низкие места, дамбы и готовить насосы для откачки воды.