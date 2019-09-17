На Сахалине пресечена деятельность группы, причастной к организации незаконной миграции

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Сахалинской области пресекли деятельность региональной преступной группы, причастной к организации незаконной миграции, сообщила во вторник пресс-служба управления.

"В рамках возбужденных следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области в период с апреля по июль этого года уголовных дел им [членам преступной группировки] предъявлено обвинение по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК России (организация незаконной миграции)", - говорится в сообщении. Уточняется, что задержаны семь человек, все они сахалинцы.

По версии следствия, преступники организовали массовое изготовление и сбыт фиктивных трудовых и гражданско-правовых договоров с подставными юридическими и физическими лицами. Поддельные документы использовались для предоставления в органы по вопросам миграции для незаконного продления сроков пребывания иностранцев на территории России. Стоимость услуги достигала 30 тыс. рублей за один пакет документов. По предварительным данным, услугами преступной группы воспользовались не менее 1 тыс. иностранцев.

При проведении обысков обнаружены и изъяты фиктивные трудовые договоры, печати, паспорта и другие документы иностранных граждан, компьютерная техника. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.