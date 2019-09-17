Причиной отравления 16 жителей Уфы шаурмой стал стафилококк

УФА, 17 сентября. /ТАСС/. Бактерии золотистого стафилококка стали причиной отравления 16 человек шаурмой в Уфе на прошлой неделе. Об этом во вторник сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галина Пермина на совещании в администрации города.

"Количество пострадавших составляет 16 человек, в том числе пять детей. По результатам лабораторных исследований у всех больных выделен золотистый стафилококк, также стафилококк определяется у одного из работников киоска и в пробе салата", - сказала она.

В целях профилактики была приостановлена деятельность шести других точек по торговле шаурмой, которые принадлежат этому же предпринимателю.

Из-за отравления шаурмой 12 сентября были госпитализированы 14 человек, часть из них находилась в тяжелом состоянии. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.