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Отчим Кокорина наехал на журналиста у колонии

Кирилл Логинов сдавал на своем автомобиле назад и проехал по ноге одного из журналистов. Представителя СМИ осмотрели врачи
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Описание
Кирилл Логинов
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС
Корреспондент Life News Виталий Молев
© Сергей Бобылев/ТАСС

АЛЕКСЕЕВКА /Белгородская область/, 17 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД составили протокол об административном правонарушении в отношении отчима Александра Кокорина Кирилла Логинова, чей автомобиль проехал по ноге журналиста возле колонии в Белгородской области, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В отношении Логинова выписали протокол о нарушении правил дорожного движения.

Он сдавал на своем автомобиле назад и проехал по ноге одного из журналистов, ожидающих выхода Кокорина, его младшего брата Кирилла и футболиста Павла Мамаева из колонии.

Журналиста осмотрели врачи и сделали укол.

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