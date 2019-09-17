Отчим Кокорина наехал на журналиста у колонии

АЛЕКСЕЕВКА /Белгородская область/, 17 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД составили протокол об административном правонарушении в отношении отчима Александра Кокорина Кирилла Логинова, чей автомобиль проехал по ноге журналиста возле колонии в Белгородской области, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В отношении Логинова выписали протокол о нарушении правил дорожного движения.

Он сдавал на своем автомобиле назад и проехал по ноге одного из журналистов, ожидающих выхода Кокорина, его младшего брата Кирилла и футболиста Павла Мамаева из колонии.

Журналиста осмотрели врачи и сделали укол.