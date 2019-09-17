Самолет Air Astana после вылета вернулся в аэропорт Нур-Султана по техническим причинам

НУР-СУЛТАН, 17 сентября. /ТАСС/. Самолет Airbus A321neo авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс Нур-Султан - Пекин, 16 сентября вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. Об этом во вторник сообщила пресс-служба авиакомпании.

"После взлета сработала сигнализация, сообщающая о проблеме в системе индикации параметров работы двигателя. В соответствии с инструкциями безопасности полетов экипаж принял решение вернуться в аэропорт для устранения неисправности. Посадка прошла в штатном режиме", - говорится в сообщении.

128 пассажиров этого самолета отправили к месту назначения на другом авиалайнере. "Авиакомпания направила официальный запрос производителям самолета для уточнения ситуации", - пояснили в пресс-службе.