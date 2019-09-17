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Дело в отношении Кокорина и Мамаева
Обновлено 

Кокорин и Мамаев останутся под контролем полиции до декабря

Футболистам также нужно будет зарегистрироваться в отделе внутренних дел по месту жительства, указал адвокат Юрий Падалко
Александр Кокорин Сергей Фадеичев/ТАСС
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Александр Кокорин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

АЛЕКСЕЕВКА /Белгородская область/, 17 сентября. /ТАСС/. Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, осужденные за драки в центре Москвы, после условно-досрочного освобождения будут оставаться под контролем полиции примерно до ноября или декабря. Об этом журналистам сообщил во вторник адвокат футболистов Юрий Падалко.

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"Они будут должны зарегистрироваться по месту жительства в отделе внутренних дел, и за ними будет осуществлен контроль до ноября - декабря", - сказал он.

Адвокат не смог уточнить, будут ли ограничения для футболистов относительно выезда за границу после условно-досрочного освобождения. "Настроение у них [Мамаева и Кокорина] хорошее, как может быть у людей, которые освобождаются", - добавил Падалко.

В новость были внесены изменения (09:01 мск) - добавлена информация по тексту.

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РоссияДело в отношении Кокорина и Мамаева
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