Кокорин и Мамаев останутся под контролем полиции до декабря

АЛЕКСЕЕВКА /Белгородская область/, 17 сентября. /ТАСС/. Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл, осужденные за драки в центре Москвы, после условно-досрочного освобождения будут оставаться под контролем полиции примерно до ноября или декабря. Об этом журналистам сообщил во вторник адвокат футболистов Юрий Падалко.

"Они будут должны зарегистрироваться по месту жительства в отделе внутренних дел, и за ними будет осуществлен контроль до ноября - декабря", - сказал он.

Адвокат не смог уточнить, будут ли ограничения для футболистов относительно выезда за границу после условно-досрочного освобождения. "Настроение у них [Мамаева и Кокорина] хорошее, как может быть у людей, которые освобождаются", - добавил Падалко.

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