Два человека погибли при пожаре в частном доме в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 17 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в частном доме в Чернышковском районе Волгограда. Погибли два человека. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Волгограде в Чернышковском районе в 05:10 мск произошел пожар в частном доме с обрушением кровли. В 06:27 мск была объявлена ликвидация. При разборе завалов обнаружены тела двух погибших. Детей нет", - сказали в пресс-службе, добавив, что пожарные расчеты своевременно прибыли и ликвидировали горение.

Причина пожара устанавливается.