Рыбак погиб на севере Якутии, его товарища ищут

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Спасатели ищут мужчину, который отправился на лодке на рыбалку в Оленекском районе на севере Якутии и пропал. Его товарищ найден мертвым. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"Поступила информация о том, что в 50 км от села Оленек обнаружено перевернутое маломерное судно и труп мужчины. Со слов родственников, погибший со своим товарищем отплыли вниз по течению реки Оленек на рыбалку. К месту происшествия выехала поисковая группа", - говорится в сообщении.

Также в район поисков выдвинулись родные пропавшего и полицейские.