С начала года в 17 регионах России выявили ячейки террористических организаций

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ совместно с полицией выявили с начала текущего года в России законспирированные ячейки террористических группировок в 17 регионах страны. Об этом в интервью журналу "Полиция России" сообщил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД генерал-майор полиции Олег Ильиных.

"Только в 2019 году сотрудниками ФСБ и МВД России в ходе совместных мероприятий пресечена деятельность законспирированных ячеек запрещенной в РФ (экстремистской организации "Исламское государство") ИГ на территории Краснодарского, Ставропольского и Красноярского краев, Москвы, Астраханской, Владимирской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областей, республик Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов", - сказал он.

По словам главы управления по борьбе с экстремизмом, всего за первое полугодие этого года выявлено 972 преступления террористического характера.

Ильиных добавил, что сотрудники полиции в текущем году выявили не менее 14 экстремистских организаций и пресекли их деятельность.

"По итогам первого полугодия 2019 года выявлено 14 фактов организации экстремистского сообщества и 90 фактов организации деятельности подобных структур. Учитывая трагические события, произошедшие 17 октября 2018 года, когда студент Керченского политехнического колледжа совершил вооруженное нападение на сверстников и преподавателей учебного заведения, реализуется комплекс мер по выявлению и профилактике в молодежной среде деструктивной идеологии", - сказал он.

По словам Ильиных, по итогам 2018 года правоохранительным органам удалось добиться снижения на 16,8 % количества преступлений экстремистской направленности (или на 1265). "Эта тенденция сохраняется и в этом году: в первом полугодии подобных противоправных деяний зарегистрировано 314, что на 58,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал он.