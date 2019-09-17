Полиция и ФСБ раскрыли группировку, поставлявшую контрафактный алкоголь в Крым

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции и ФСБ раскрыли организованную преступную группу, которая участвовала в поставке контрафактного алкоголя на Крымский полуостров. Во время операции сотрудники правоохранительных органов задержали грузовик, где под видом чая перевозили более 7 тонн этилового спирта. Об этом говорится во вторник в сообщении пресс-службы УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

"УФСБ России по Республике Крым и Севастополю во взаимодействии с МВД по республике пресечена противоправная деятельность членов организованной преступной группы, причастной к систематической поставке и сбыту на территории полуострова контрафактной спиртосодержащей продукции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 8 сентября в Симферополе был задержан грузовой автомобиль, следовавший из Краснодарского края. В нем под видом чая перевозилось свыше 7 тонн этилового спирта. 12 сентября в Джанкое задержан еще один грузовик, где обнаружена и изъята партия фальсифицированной водки без марок акцизного сбора и каких-либо товарно-сопроводительных документов.

"При последующем проведении оперативно-разыскных мероприятий выявлен склад с контрафактной спиртосодержащей продукцией, где обнаружено и изъято несколько тысяч бутылок готовой к реализации фальсифицированной водки, коньяка без марок акцизного сбора, а также более 1,5 тонн этилового спирта. В настоящее время проводятся неотложные оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление лиц, причастных к непосредственному незаконному изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - добавили в ведомстве.