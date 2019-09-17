В петербургском колледже первокурсник ударил однокашника ножом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Студент первого курса одного из колледжей Василеостровского района Петербурга ударил ножом однокашника. Об этом сообщили журналистам во вторник в региональном ГУ МВД.

"В полицию Василеостровского района Санкт-Петербурга 16 сентября поступило сообщение о ножевом ранении в судостроительном колледже. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью")", - сказали в управлении.

Полиция задержала 17-летнего студента первого курса колледжа. По версии правоохранительных органов, на перемене между занятиями в ходе внезапно возникшей ссоры он ножом ударил 16-летнего юношу, также студента первого курса. Пострадавший с колото-резаным ранением брюшной полости был госпитализирован. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.