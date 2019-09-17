БТР сбил двух сотрудников Росгвардии на учениях в Смоленской области

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Бронетранспортер насмерть сбил двух сотрудников Росгвардии на учениях в Смоленской области. Об этом сообщили ТАСС во вторник в военном следственном отделе СК по Смоленскому гарнизону.

"Да, такое есть", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, имел ли место такой инцидент. ЧП произошло на территории населенного пункта Жерновка.

При этом в пресс-службе Росгвардии сообщили, что погиб только один военнослужащий. "По факту травм, полученных на занятии под Смоленском двумя военнослужащими, один из которых скончался, командование Центрального округа войск национальной гвардии РФ проводит служебную проверку", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в медицинских кругах сообщил ТАСС, что второй военнослужащий в настоящее время госпитализирован с легкими травмами.

В новость были внесены изменения (12:36 мск) - добавлен комментарий Росгвардии.