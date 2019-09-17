Мосгорсуд оставил под стражей Пола Уилана

"Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение суда.

Рассмотрение жалобы прошло в закрытом для публики заседании в связи с секретностью дела. Уилан во время оглашения решения продолжил давать интервью перед камерами, отказавшись слушать судью. Суд удалил из зала заседаний камеры и зачитал постановление, перебивая продолжившего говорить обвиняемого. В своей речи Уилан сказал, что считает несправедливой судебную систему в России и указал на однообразие всех судебных актов в отношении него, которые, по его мнению "пишутся под копирку".

Расследование дела завершено, сторона защиты знакомится с его материалами.