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Дело Пола Уилана

Мосгорсуд оставил под стражей Пола Уилана

Американец заявил, что считает несправедливой судебную систему в России
Пол Уилан Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Пол Уилан
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник признал законным продление до 29 октября срока ареста гражданина США и других государств Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, передает корреспондент ТАСС.

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"Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение суда.

Рассмотрение жалобы прошло в закрытом для публики заседании в связи с секретностью дела. Уилан во время оглашения решения продолжил давать интервью перед камерами, отказавшись слушать судью. Суд удалил из зала заседаний камеры и зачитал постановление, перебивая продолжившего говорить обвиняемого. В своей речи Уилан сказал, что считает несправедливой судебную систему в России и указал на однообразие всех судебных актов в отношении него, которые, по его мнению "пишутся под копирку".

Расследование дела завершено, сторона защиты знакомится с его материалами.

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