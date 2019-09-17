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Песков: служебная проверка в СК после дела Голунова продолжается

Официальный представитель Кремля отметил, что пока пока результатов нет

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Результатов проверки в Следственном комитете после дела журналиста Ивана Голунова пока нет, проверка продолжается. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Я могу сказать только, что действительно в Следственном комитете ведется служебная проверка. Пока результатов нет", - сказал представитель Кремля.

Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня. При личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 граммов наркотического средства метилэфедрона. В полиции также заявили, что еще 5 граммов кокаина нашли в квартире, которую снимает журналист. Никулинский суд отправил Голунова под домашний арест. Одиннадцатого июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты, он был освобожден. Тринадцатого июня президент РФ подписал указ об увольнении начальника управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрия Девяткина.

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