Врач поликлиники госпитализирована после изнасилования в Саратове

САРАТОВ, 17 сентября. /ТАСС/. Девушка-медик госпитализирована после нападения насильника в Саратове, ей оказывается вся необходимая, в том числе, психологическая помощь, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.

Накануне вечером врач одной из поликлиник шла по вызову домой к пациенту. Она не смогла найти нужный адрес и попросила помочь ей сориентироваться незнакомца. Он пошел провожать врача, но, убедившись, что поблизости никого нет, напал на женщину, совершил изнасилование и скрылся. СК возбудил уголовное дело.

"Девушка-врач госпитализирована, всю необходимую помощь, в том числе, психологическую, получает в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что подобное отношение может привести к тому, что "врачей не останется вообще".

"Совершено нечеловеческое действие, мы всецело разделяем боль нашей коллеги такое отношение к медицинским работникам, исполняющим свои служебные обязанности, может привести к тому, что скоро врачей не останется вообще. Обществу необходимо пересмотреть свои взгляды в отношении медработников. Уверен, что правоохранительные и следственные органы предпримут все необходимые действия, чтобы виновный понес справедливое и заслуженное наказание", - добавил собеседник агентства.