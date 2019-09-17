Три депутата гордумы Димитровграда подозреваются в хищении бюджетных средств

УЛЬЯНОВСК, 17 сентября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении трех депутатов. Они подозреваются в мошенничестве с бюджетными средствами. Об этом во вторник сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Ульяновской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении трех депутатов гордумы Димитровграда Ульяновской области, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Мошенничество", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в июне и июле 2019 года подозреваемые, зарегистрированные депутатами гордумы Димитровграда третьего созыва, путем предоставления недостоверных сведений о работе в коммерческой организации получили единовременные выплаты к отпуску в размере 76 тысяч рублей каждый, причинив ущерб гордуме.