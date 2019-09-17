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СК возбудил дело против заведующей детсадом на Кубани, в котором погиб ребенок

Инцидент произошел 9 сентября

КРАСНОДАР, 17 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Краснодаре в отношении заведующей детским садом, где во время прогулки погиб ребенок. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заведующей дошкольного учреждения города Краснодара. Она подозревается в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка (ч. 2 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.

ЧП произошло 9 сентября во время прогулки на территории игровой площадки в ясельной группе детского сада № 48 Краснодара. На воспитательницу и двух девочек упала верхняя часть ствола дерева. Одна из девочек погибла. В городском департаменте образования отмечали, что упавший каштан не вызывал опасений у руководства дошкольного учреждения, он не был сухим.

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