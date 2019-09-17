В Сочи задержан подозреваемый в убийстве сброшенной с моста девушки

КРАСНОДАР, 17 сентября. /ТАСС/. Мужчину, которого подозревают в том, что он сбросил незнакомую девушку с моста в Сочи, в результате чего она погибла, задержали. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"При оперативной поддержке сотрудников полиции, объявленный в розыск 28-летний мужчина был задержан в поселке городского типа Красной Поляне", - говорится в сообщении.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение. Решается вопрос о заключении его под стражу.

По данным следствия, в ночь на 30 августа 2019 года мужчина встретил незнакомую 24-летнюю девушку на Курортном проспекте и пошел за ней. В какой-то момент он обхватил ее руками, а затем перекинул через ограждение моста. В результате девушка погибла на месте, мужчина скрылся.