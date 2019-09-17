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Сотрудницу детсада задержали в Петербурге за мошенничество с квартирой узницы концлагеря

Она уговорила 93-летнюю пенсионерку подписать договор купли-продажи квартиры за 4,4 млн рублей, но деньги ей так и не передала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Сотрудница детского сада задержана в Петербурге по подозрению в мошенничестве с квартирой 93-летней пенсионерки, бывшей узницы концлагеря. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального главка СК.

"Следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области была задержана 52-летняя женщина, имеющая в Санкт-Петербурге временную регистрацию, работающая помощником воспитателя в детском саду", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По версии следствия, подозреваемая, воспользовавшись беспомощным состоянием 93-летней женщины, уговорила ее подписать договор купли-продажи квартиры за 4,4 млн рублей, но деньги ей не передала. Теперь пенсионерка вынуждена жить у родственников. При этом дело было возбуждено после того, как ее внук попал на прием к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения.

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Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияСанкт-ПетербургЛенинградская область
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