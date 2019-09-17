Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в госизмене Антонца

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Московский городской суд во вторник признал законным продление ареста гражданину России Константину Антонцу, обвиняемому в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановление Лефортовского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила постановление судья.

Материалы дела и судебные заседания закрыты от прессы и общественности в связи с наличием в деле грифа "секретно".

Ранее Лефортовский суд арестовал Антонца. Ему предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Вину он не признает, считает свое дело сфабрикованным.

Супруга обвиняемого Антонина Зимина проходит с ним по одному делу. Ей также предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ ("Госизмена"), она уже более года находится в СИЗО "Лефортово". Вину она не признает.

Зимина работала директором Балтийского центра диалога культур, где также работал и ее супруг, затем стала внештатным экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Подробности ее уголовного дела не разглашаются.