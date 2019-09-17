Петербургский суд отменил приговор в отношении напавшего на полицейского активиста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд отменил приговор суда первой инстанции и оправдал Михаила Цакунова, признав его невиновным в нападении на полицейского на несанкционированной акции 5 мая 2018 года. Об этом во вторник сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

"Санкт-Петербургский городской суд отменил приговор Дзержинского районного суда в отношении Михаила Цакунова, он оправдан за отсутствием состава преступления. За Цакуновым признано право на реабилитацию", - сказано в сообщении.

5 мая 2018 года Михаил Цакунов, как ранее установило следствие, на несанкционированной акции у Дворцовой площади оказал сопротивление сотруднику полиции при попытке доставить его в отдел для составления протокола о нарушении установленного порядка проведения митингов. В результате у сотрудника полиции оказался выбит зуб. Цакунов свою вину не признал.

При рассмотрении дела судом первой инстанции прокуратура просила суд назначить Цакунову наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно. Защита фигуранта просила оправдать его. В мае этого года Дзержинский районный суд Петербурга приговорил его к штрафу в 100 тыс. рублей, признав Цакунова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Теперь этот приговор отменен.

По данным главка МВД по городу и области, в акции приняли участие около 2 тыс. человек. Суды в Петербурге в рамках административных дел о нарушениях проведения митингов отправили под арест на срок от 1 до 15 суток более полусотни участников несанкционированной акции, 55 человек из арестованных также были оштрафованы на суммы от 500 рублей до 170 тыс. рублей.