В школе Геленджика 12 человек госпитализировали после распыления перцового газа

КРАСНОДАР, 17 сентября. /ТАСС/. Медики госпитализировали 11 детей и директора школы в селе Дивноморское в Геленджике, где восьмиклассник распылил перцовый газ из баллончика. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края во вторник.

По данным ведомства, инцидент произошел в школе №12. "Предварительно установлено, что во время перемены одним из учащихся 8-го класса в коридоре общеобразовательной организации распылен перцовый газ из баллончика, который он, предположительно, взял у одноклассницы. Девочке газовый баллончик дали родители для самообороны из-за удаленности школы от места ее жительства. 11 детей и директор школы [в результате инцидента] были госпитализированы", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Дети находятся в стабильном состоянии, тяжелых травм они не получили. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Состояние детей стабильное, тяжелых травм они не получили и доставлены в больницу для осмотра врачами", - сказала собеседница агентства, уточнив, что с большей долей вероятности всех госпитализированных выпишут в течение дня, директор школы также не пострадал.

По данному случаю прокуратура проводит проверку.

Обновлено в 15:53 мск - добавлены подробности о состоянии пострадавших.