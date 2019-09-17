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Моряки из КНДР напали на российских пограничников

В результате инцидента, который произошел в российских территориальных водах, трое пограничников получили ранения
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в Японском море, трое военнослужащих получили ранения. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"Экипажем северокорейской шхуны (более 45 человек) осуществлено вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", - подчеркнули в ФСБ.

Корабельным составом пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю принимаются решительные меры по пресечению противоправной деятельности.

В спецслужбе уточнили, что всего в ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов корабельным составом Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в районе банки Кито-Ямато в Японском море, исключительной экономической зоне Российской Федерации, были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые осуществляли браконьерский промысел. Одна шхуна, экипаж которой состоит из 21 человека, была задержана. 

Теги
КНДРРоссияПриморский край
ФСБ задержала в Японском море две браконьерские шхуны из КНДР
Ранее сообщалось, что экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников
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