Снаряд времен войны обнаружили в гараже на западе Москвы

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен в одном из гаражей на западе Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"В Москве на улице Генерала Дорохова, 7 в одном из гаражей на территории гаражного комплекса "ГСК Ромашка" обнаружена граната времен Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, место происшествия оцеплено. "В ближайшее время опасный предмет будет вывезен представителями военной комендатуры в безопасное место и уничтожен", - отметил источник.