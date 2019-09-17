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Снаряд времен войны обнаружили в гараже на западе Москвы

Инцидент произошел на территории гаражного комплекса "ГСК Ромашка"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен в одном из гаражей на западе Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"В Москве на улице Генерала Дорохова, 7 в одном из гаражей на территории гаражного комплекса "ГСК Ромашка" обнаружена граната времен Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, место происшествия оцеплено. "В ближайшее время опасный предмет будет вывезен представителями военной комендатуры в безопасное место и уничтожен", - отметил источник.

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