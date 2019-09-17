ФСБ задержала в Японском море две браконьерские шхуны из КНДР

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Сотрудники погранслужбы задержали в Японском море две шхуны, занимавшиеся браконьерским промыслом, в том числе ту, экипаж которой совершил вооруженное нападение на пограничников. Об этом ТАСС сообщили в ФСБ России.

"Оба судна задержаны", - уточнили в спецслужбе.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов корабельным составом Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в районе банки Кито-Ямато в Японском море, исключительной экономической зоне Российской Федерации, были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые осуществляли браконьерский промысел.

Одна шхуна, экипаж которой состоит из 21 человека, была задержана. Экипаж второй северокорейской шхуны совершил вооруженное нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. "Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", - сообщили в ФСБ. Экипаж второй шхуны состоит из 45 человек.