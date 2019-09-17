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Суд изъял имущество экс-главы Клинского района Подмосковья на 9 млрд рублей

В доход государства, в частности, обращены 1700 объектов недвижимости и четыре автомобиля

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Клинский суд изъял в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

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"Клинский городской суд поддержал в полном объеме иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества бывшего главы Клинского муниципального района Александра Постриганя и его близких лиц, полученного из непредусмотренных законом источников. В доход государства обращены 1700 объектов недвижимости, 4 автомобиля, 5 млрд рублей денежного эквивалента уже отчужденного ответчиками имущества. Общая стоимость изымаемого имущества оценивается в 9 млрд рублей", - сообщили в надзорном ведомстве.

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