Петербурженка взыскала с медиков ФСИН компенсацию в 500 тыс. рублей за смерть сына

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд отменил решение первой судебной инстанции и увеличил размер компенсации для Ирины Султановой, сын которой умер после заключения в СИЗО "Кресты". Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд изменил решение Куйбышевского районного суда по иску Ирины Султановой к Министерству финансов РФ, ФКУЗ "Медико-санитарная часть №78 ФСИН России", ФСИН России о взыскании компенсации морального вреда за ненадлежащее оказание медицинской помощи, повлекшем гибель человека. Суд первой инстанции требования Султановой удовлетворил частично, взыскав с ФКУЗ 200 тыс. рублей. Санкт-Петербургский городской суд увеличил размер компенсации до 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в 2015 году сына Султановой задержала полиция по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере"). В качестве меры пресечения ему избрали содержание под стражей и поместили в "Кресты".

Подозреваемый страдал тяжелым психическим заболеванием, которое с годами прогрессировало, в связи с чем он периодически проходил лечение в стационарных условиях и постоянно нуждался в надлежащем медицинском обследовании и уходе. "Однако с момента задержания данный уход ему не обеспечили, следователь не принял во внимание документы о состоянии здоровья мужчины. Впоследствии его поместили в психиатрическое отделение больницы №2 ФКУЗ МСЧ-78", - рассказали в пресс-службе судов.

В конце 2015 года, находясь в камере, мужчина вел себя неадекватно: ни на что не реагировал. Фельдшер обнаружил его без признаков жизни, начал реанимационные мероприятия, затем мужчину госпитализировали в Елизаветинскую больницу, где он умер через три дня.